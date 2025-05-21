Жителям Подмосковья с начала года выплатили около 15 млн руб. на открытие своего дела

В Подмосковье с начала текущего года начинающим предпринимателям выплатили уже около 15 млн руб. в рамках меры соцподдержки. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Получить выплату могут безработные жители. Ее размер составляет около 180,5 тыс. руб. Средства предоставляются на организацию бизнеса. Также в рамках меры поддержки можно получить консультацию по открытию своего дела.

В 2025 году заявления на получение меры поддержки подали 103 жителя региона. Большинство из них уже получили выплаты и реализовали свои проекты. Еще 20 человек получат выплаты в ближайшее время.

Чаще всего получатели меры поддержки открывают салоны красоты и пункты выдачи заказов, а также продают изделия ручной работы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в регионе доступны новые меры поддержки производителей детских товаров.