Жителям Подмосковья с начала года выплатили около 15 млн руб. на открытие своего дела
В Подмосковье на выплаты начинающим предпринимателям направили 15 млн руб.
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В Подмосковье с начала текущего года начинающим предпринимателям выплатили уже около 15 млн руб. в рамках меры соцподдержки. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.
Получить выплату могут безработные жители. Ее размер составляет около 180,5 тыс. руб. Средства предоставляются на организацию бизнеса. Также в рамках меры поддержки можно получить консультацию по открытию своего дела.
В 2025 году заявления на получение меры поддержки подали 103 жителя региона. Большинство из них уже получили выплаты и реализовали свои проекты. Еще 20 человек получат выплаты в ближайшее время.
Чаще всего получатели меры поддержки открывают салоны красоты и пункты выдачи заказов, а также продают изделия ручной работы.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в регионе доступны новые меры поддержки производителей детских товаров.