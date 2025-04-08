Жителям Подмосковья сделали прогноз пожарной опасности в лесах

В Подмосковье в ближайшие дни прогнозируется I класс пожарной опасности. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

В ведомстве уточнили, что температура воздуха до четверга, 10 апреля, будет составлять от -1 до +1 градуса, ночью — от -2 до-4 градусов. Синоптики отмечают, что в регионе возможен снег, местами сильный.

Жителям и гостям региона напомнили, что при обнаружении возгорания нужно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112 вызова экстренных служб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.