Жителям Подмосковья сделали прогноз пожарной опасности в лесах

В пятницу, 18 апреля, на большей части территории Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности, в Талдомском лесничестве — II класс пожарной опасности. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В субботу, 19 апреля, в регионе прогнозируется II класс пожарной опасности, в Дмитровском и Клинском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — I класс, в Бородинском, Звенигородском, Наро-Фоминском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — III класс. В воскресенье III класс ожидается в Бородинском, Звенигородском, Наро-Фоминском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес».

Жителям региона напомнили, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.