Жителям Подмосковья сделали прогноз пожарной опасности в лесах

В среду, 23 апреля, на большей части территории Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности, в Клинском лесничестве — II класс, в Ногинском, Орехово-Зуевском, Подольском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — IV класс пожарной опасности. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

В четверг, 24 апреля, II класс прогнозируется в Клинском лесничестве, IV класс — в Бородинском, Звенигородском, Наро-Фоминском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Подольском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес». В пятницу IV класс опасности ожидается в Бородинском, Звенигородском, Наро-Фоминском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Подольском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес».

Жителям региона напомнили, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.