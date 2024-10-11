Жителям Подмосковья сделали прогноз пожарной опасности в лесах

В ближайшие три дня на большей части территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности, при этом сегодня в лесничестве «Русский лес» — II класс пожарной опасности. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

Завтра II класс пожарной опасности прогнозируется в Ступинском лесничестве и лесничестве «Русский лес», в воскресенье — в Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском, Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес».

В ближайшие дни температура воздуха днем составит +9…+11 градусов, ночью — +6…+8. Ожидается облачная с прояснениями погода, возможны кратковременные дожди.

При обнаружении возгорания в лесу важно сообщить об этом по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.