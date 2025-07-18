Жителям Подмосковья сделали прогноз пожарной опасности в лесах

В пятницу, 18 июля, на большей части территории Подмосковья ожидается II класс пожарной опасности, в Волоколамском, Егорьевском, Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском, Ступинском и Шатурском лесничествах — I класс. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

В субботу, 19 июля, на большей части территории региона ожидается II класс опасности, в воскресенье, 20 июля, – I класс. Температура воздуха днем в этот период составит +23…+25°C, ночью – +15…17°C. Синоптики обещают переменную облачность, возможны дожди.

Жителям напомнили, что при обнаружении возгорания в лесу важно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.