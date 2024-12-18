Жителям Подмосковья стал доступен новый сервис по вывозу стройотходов

Жители Подмосковья смогут оформить заявку на вывоз строительного мусора онлайн — с помощью нового сервиса в приложении «Добродел», его запустили совместно с Министерством экологии и природопользования Московской области. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Чтобы заказать вывоз строительных отходов, нужно сделать буквально несколько простых шагов на смартфоне. Более того, статус заявки можно отслеживать в реальном времени», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Воспользоваться сервисом можно в разделе «Услуги» — «Все услуги» — «Дом и ЖКХ», перед этим нужно будет указать контактные данные, адрес, режим въезда на территорию, вид и ориентировочный объем отходов. Пользователи смогут самостоятельно выбрать желаемую дату вывоза и оставить комментарий, работы будут проводить на платной основе. Скачать мобильное приложение можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.