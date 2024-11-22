Жителям Подмосковья стало проще оформить вывоз ненужных вещей в приложении «Добродел»

Жителям Подмосковья стало проще воспользоваться сервисом «Вывоз ненужных вещей» в приложении «Добродел», его перенесли на главную страницу. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для подачи заявки нужно заполнить онлайн-форму, после этого специалист свяжется с заявителем для окончательного согласования всех деталей. Сервис работает в круглосуточном режиме. Его запустили в августе 2024 года, за этот период им воспользовались более 500 раз.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.