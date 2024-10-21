Жителям Подмосковья стало проще получать социальные услуги на дому и в полустационаре, потому что теперь им не придется самостоятельно подавать заявления в социальные госучреждения для заключения договора на обслуживание. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Больше не нужно два заявления, чтобы получить социальную помощь дома. Эту сложность озвучили на встречах с жителями и просили упросить процесс. Важно, что мамам с особенными детьми тоже больше не нужно тратить время на лишнюю волокиту», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

По ее словам, социальными услугами и реабилитацией в регионе пользуются более 25 тысяч жителей каждый год. В рамках соцобслуживания на дому и в полустационаре они могут воспользоваться комплексом мер. Среди них — социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-трудовые услуги. Услуга доступна на региональном портале госуслуг по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.