Жителям Подмосковья станет проще оформить льготные путевки в санаторий

В Подмосковье оптимизировали онлайн-услугу «Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками», размещенную на региональном портале госуслуг, в электронную форму заявления внедрили умные сервисы. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь заявители, которые уже стоят на учете для получения бесплатного санаторно-курортного лечения, узнают информацию о своей очереди прямо при подаче заявления на предоставление путевки. Новый умный сервис мгновенно отобразит данные на экране», – рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

По ее словам, в рамках обновления пользователям больше не придется предоставлять справку об изменениях в медицинских показаниях для лечения, потому что сведения запросят в автоматическом режиме. В ведомстве уточнили, что право на бесплатное санаторно-курортное лечение есть у федеральных и региональных льготников. Услуга доступна в разделе «Соцподдержка» – «Организация отдыха».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.