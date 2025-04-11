Жителям Подмосковья в преддверии Дня космонавтики представили подборку «космических» маршрутов

АО «Мострансавто» представило подборку «космических» маршрутов в преддверии Дня космонавтики, который отмечается 12 апреля. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На автобусах компании можно доехать до музеев, обсерваторий и других объектов, связанных с космосом. Так, например, до Музея ракетно-космической техники имени С. П. Королева следуют автобусы маршрутов № 23 «Сергиев Посад — Пересвет» и № 59 «Краснозаводск — ЦРБ» (остановочный пункт «Улица Королева»), до Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина — № 380 «Звездный городок — Москва (м. Щелковская)» (остановочный пункт «Улица Циолковского»).

Добраться до Звенигородской обсерватории можно на автобусах маршрута № 24 «Звенигород (ул. Украинская) — Троицкое — сан. им. Герцена» (остановочный пункт «Луцино»), до Жуковского музея истории покорения неба — № 1, 4, 5, 7, 8, 23, 32 (остановочный пункт «Больница»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.