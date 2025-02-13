Жителям Подмосковья в преддверии Дня влюбленных рассказали, с чем опасно сочетать алкоголь

Алкоголь не стоит сочетать со сладкими или жирными продуктами, потому что это может негативно сказаться на состоянии желудочно-кишечного тракта. Об этом в преддверии Дня всех влюбленных рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.