Жителям Подмосковья в преддверии Дня влюбленных рассказали, с чем опасно сочетать алкоголь
Нарколог Холдин призвал не сочетать алкоголь с жирной едой
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Алкоголь не стоит сочетать со сладкими или жирными продуктами, потому что это может негативно сказаться на состоянии желудочно-кишечного тракта. Об этом в преддверии Дня всех влюбленных рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«Лучший вариант — не употреблять алкоголь совсем. Никаких безопасных доз не существует, независимо от пола, возраста и других особенностей», — отметил врач.
По его словам, на праздничный стол лучше ставить свежие и приготовленные овощи, фрукты, сыры, нежирную рыбу или птицу.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.