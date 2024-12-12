Жителям Подмосковья в преддверии Нового года напомнили, как перевозить елку в автобусах

Новогодние деревья можно перевозить в автобусах АО «Мострансавто» бесплатно, если ее длина, ширина и высота в сумме не превышают 120 сантиметров. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Провоз более крупных деревьев нужно будет оплачивать дополнительно, стоимость проезда будет зависеть от удаленности маршрута. Перед транспортировкой елку нужно упаковать и надежно закрепить в салоне, чтобы предотвратить ее падение.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области до этого посоветовало приобретать елки в специально отведенных местах, с их адресами можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале следующего года.