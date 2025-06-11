Жителям Подольска рассказали, как будут работать подразделения областной больницы в праздники

В пресс-службе администрации Подольска рассказали жителям, как будут работать подразделения Подольской областной клинической больницы в период длинных выходных.

В ближайшее время в Подмосковье будут открыты четыре новые поликлиники. Об этом ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Подольске 12 и 15 июня будут закрыты поликлинические подразделения, в том числе стоматологии и женские консультации. Учреждения будут открыты 13 и 14 июня.

В частности 13 июня с 08:00 до 14:00 будут работать женские консультации в ОСП № 3 на Бородинской улице и в ОСП № 5 в Климовске. С 08:00 до 14:00 можно будет получить помощь в стоматологической поликлинике в ОСП № 3 на Большой Серпуховской, а с 9:00 до 15:00 — в кабинетах неотложной помощи во взрослой поликлинике на Ленинградской и в ОСП № 5 в Климовске.

Кроме того, 14 июня с 8:00 до 14:00 будут открыты женские консультации и стоматологические поликлиники в ОСП № 4 на бульваре 65-летия Победы и в ОСП № 6 в Климовске. С 9:00 до 15:00 будут работать кабинеты неотложной помощи в ОСП № 4 на бульваре 65-летия Победы и в ОСП № 7 в микрорайоне Львовский.

Помимо этого, с 8:00 до 20:00 ежедневно можно будет вызвать врача на дом. Стационары и травмпункт будут работать круглосуточно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что до конца текущего года планируется завершить строительство еще трех новых поликлиник.