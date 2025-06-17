Жителям Подольска рассказали о ходе работ по модернизации объектов водоснабжения

В администрации Подольска рассказали о ходе работ по модернизации объектов водоснабжения, благодаря которым в округе повысилось качество воды.

Всего в этом году в Подмосковье проведут 150 мероприятий по модернизации объектов водоснабжения и водоотведения, сообщил до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Подольске с 2014 по 2024 год число артезианских скважин увеличилось со 104 до 183. Насосных станций второго подъема стало 23, повысительных насосных станций — 37, станций обезжелезивания — девять, УФ-установок для обеззараживания — 63. Объем воды, подаваемой жителям округа, вырос с 35,4 до 42,8 млн кубометров в год.

При этом в округе вывели из эксплуатации водозаборные узлы, которые устарели и не соответствовали нормативам. Были внедрены новые системы фильтрации и обеззараживания.

«Впереди — реализация госпрограммы модернизации систем водоснабжения и водоотведения», — отметил глава округа Григорий Артамонов.

Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что программа модернизации в регионе рассчитана на три года. В ее рамках проведут 640 мероприятий. На эти цели направят 277 млрд рублей.