Жителям Подольска рассказали о ремонте спортивных объектов
Инфраструктуру спортивных комплексов обновляют в Подольске
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
В администрации Подольска рассказали жителям о ходе ремонта в спортивных учреждениях округа. Для учреждений закупают новое оборудование и обновляют их инфраструктуры.
В этом году в регионе планируется достроить и реконструировать четыре крупных спортивных объекта, отметили до этого в Московской областной думе.
В Подольске в спорткомплексе «Труд» отремонтировали стену подвала восточной трибуны и обустроили сцену. У дома № 9 на улице 8 Марта обновили хоккейную коробку. Еще одну коробку обустроили в СШОР «Весна».
В легкоатлетическом манеже СШОР «Лидер» заменили инженерные системы. В УСЦ «Юность» закупили осушители воздуха для бассейна, а для ФСК «Заречье» — трактор.
Также модернизируется стадион в микрорайоне Львовский и реализуется проект «Умный ФОК».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие спортивные объекты построят и реконструируют в области.