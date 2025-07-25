Жителям Подольска рассказали о ремонте спортивных объектов

В администрации Подольска рассказали жителям о ходе ремонта в спортивных учреждениях округа. Для учреждений закупают новое оборудование и обновляют их инфраструктуры.

В этом году в регионе планируется достроить и реконструировать четыре крупных спортивных объекта, отметили до этого в Московской областной думе.

В Подольске в спорткомплексе «Труд» отремонтировали стену подвала восточной трибуны и обустроили сцену. У дома № 9 на улице 8 Марта обновили хоккейную коробку. Еще одну коробку обустроили в СШОР «Весна».

В легкоатлетическом манеже СШОР «Лидер» заменили инженерные системы. В УСЦ «Юность» закупили осушители воздуха для бассейна, а для ФСК «Заречье» — трактор.

Также модернизируется стадион в микрорайоне Львовский и реализуется проект «Умный ФОК».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие спортивные объекты построят и реконструируют в области.