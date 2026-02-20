Жительниц Подмосковья пригласили поучаствовать в форуме «Мамы. Дети. Бизнес»

Жительниц Подмосковья, занимающихся предпринимательством, пригласили принять участие в форуме «Мамы. Дети. Бизнес». Мероприятие состоится 28 февраля в столице, передает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В рамках мероприятия участницы смогут посетить практические занятия и мастер-классы. Также пройдет интенсив продолжительностью 7 часов, на котором выступят более 50 экспертов, успешных предпринимателей и мам-практиков.

Особенностью форума станет возможность участия в нем вместе с детьми. Для ребят будут организованы специальный образовательный клуб и игровая зона.

Для участия в мероприятии нужно пройти регистрацию на этом сайте.

