Жительница городского округа Химки, руководитель военно-патриотического клуба «СОВА» Ольга Кириллова выступила в финале Московского областного конкурса «Женщина –Герой» 2025, который прошел в День матери в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.