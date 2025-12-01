Жительница Химок выступила в финале конкурса «Женщина — Герой»
Жительница Химок Кириллова выступила в финале конкурса «Женщина — Герой»
Фото: [Администрация г.о. Химки]
Жительница городского округа Химки, руководитель военно-патриотического клуба «СОВА» Ольга Кириллова выступила в финале Московского областного конкурса «Женщина –Герой» 2025, который прошел в День матери в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
В сообщении уточнили, что ее муж погиб в зоне специальной военной операции, его посмертно наградили Орденом Мужества. Супруга военного занимается волонтерской деятельностью, посещает патриотические мероприятия и проводит лекции. На мероприятии она трогательную композицию при участии ребят из клуба «СОВА».
«Ольга Кириллова достигла невероятного результата — вошла в число лучших конкурсанток и с честью выступила в финале. Отдельная благодарность — группе поддержки. Вот, что значит — команда!», — отметила глава Химок Елена Землякова.
Конкурс организовала Ассоциация ветеранов СВО Подмосковья при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.