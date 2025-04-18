Жительница Московской области получила звание матери-героини

Жительница Наро-Фоминска Ольга Шведова получила звание матери-героини. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

В семье Ольги воспитываются 14 детей. В 2011 году жительница получила знак отличия «Материнская слава», а в 2018-м вместе с мужем была награждена орденом «Родительская слава».

Всего в Подмосковье проживают свыше 115 тыс. многодетных семей. С каждым годом этот показатель растет. Высшей награды «Мать-героиня» в регионе удостоены три жительницы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил жителям, как оформить заявку на получение подарочного набора при рождении ребенка.