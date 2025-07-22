Жительницам Подмосковья рассказали, какие роды доступны в учреждениях региона

В перинатальных центрах и роддомах Подмосковья женщинам доступны все виды родов, включая мягкие, вертикальные, а также партнерские и с доулой, при этом 45% рожениц выбирают партнерские роды. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.