Жительницам Подмосковья рассказали, какие роды доступны в учреждениях региона
Минздрав: почти 50% рожениц в Подмосковье выбрали партнерские роды
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В перинатальных центрах и роддомах Подмосковья женщинам доступны все виды родов, включая мягкие, вертикальные, а также партнерские и с доулой, при этом 45% рожениц выбирают партнерские роды. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Роды — особенное событие в жизни женщины. И все больше рожениц предпочитают в этот момент ощущать рядом присутствие близкого человека. <…> Такая услуга в наших родовспомогательных учреждениях оказывается бесплатно», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
При рождении ребенка в регионе родители могут получить выплату в размере 20 тыс. рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье!». Напомним, что узнать подробнее о системе родовспоможения можно на портале «Стань мамой в Подмосковье».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.