Жительница Подольска, чей муж погиб на СВО, передала гуманитарную помощь его сослуживцам

В Подольске жительница, чей супруг в 2024 году погиб в зоне проведения специальной военной операции, передала гуманитарную помощь его сослуживцам.

Муж Светланы ушел на СВО добровольцем и служил в штурмовой роте. Погиб под Донецком при исполнении воинского долга.

В партии гумпомощи сослуживцам погибшего мужа — инструменты и стройматериалы, термобелье, средства гигиены, продукты и письма от школьников.

«Сейчас бойцы готовятся к зиме, укрепляют блиндажи. Просили инструменты, строительные материалы. Отправляем для них гуманитарную помощь», — рассказала Светлана.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел центр подготовки контрактников, который работает в Балашихе.