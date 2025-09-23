Жительница Подольска примет участие в международном конкурсе красоты «Миссис Вселенная»
Фото: [t.me/podolskadm]
Жительница Подольска Оксана Попова примет участие в международном конкурсе красоты «Миссис Вселенная». Уже 30 сентября она отправится на Филиппины.
До этого сообщалось, что в Подмосковье при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева проводится конкурс «Женщина-герой».
Конкурс «Миссис Вселенная» пройдет 1 по 9 октября. За победу в нем будут бороться 120 участниц со всего мира. В их числе — несколько девушек из России.
«В конкурсе такого уровня я участвую впервые,очень волнительно для меня, ведь теперь я представляю Россию. Подготовка шла несколько месяцев, платье для финального выхода сшито российским дизайнером Мариной Алмазовой, а на национальной выход я беру платье с изображением церкви Знамения Пресвятой Богородицы в Дубровицах», — рассказала Оксана Попова.
