Жительница Подольска примет участие в международном конкурсе красоты «Миссис Вселенная»

Жительница Подольска Оксана Попова примет участие в международном конкурсе красоты «Миссис Вселенная». Уже 30 сентября она отправится на Филиппины.

До этого сообщалось, что в Подмосковье при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева проводится конкурс «Женщина-герой».

Конкурс «Миссис Вселенная» пройдет 1 по 9 октября. За победу в нем будут бороться 120 участниц со всего мира. В их числе — несколько девушек из России.

«В конкурсе такого уровня я участвую впервые,очень волнительно для меня, ведь теперь я представляю Россию. Подготовка шла несколько месяцев, платье для финального выхода сшито российским дизайнером Мариной Алмазовой, а на национальной выход я беру платье с изображением церкви Знамения Пресвятой Богородицы в Дубровицах», — рассказала Оксана Попова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил Героя России Людмилу Болилую в Ступино.