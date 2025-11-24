Жительницам Химок рассказали, как получить консультацию от врачей роддома

Будущие матери из Химок могут получить консультации от главных врачей и специалистов высшей квалификационной категории из Химкинского роддома, запись проходит через женскую консультацию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство здравоохранения Московской области.