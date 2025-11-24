Жительницам Химок рассказали, как получить консультацию от врачей роддома
Жительницы Химок смогут получить консультацию от врачей роддома
Фото: [Администрация г.о. Химки]
Будущие матери из Химок могут получить консультации от главных врачей и специалистов высшей квалификационной категории из Химкинского роддома, запись проходит через женскую консультацию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство здравоохранения Московской области.
Так, например, одна из пациенток получила консультацию заместителя главного врача Артура Шахназаряна, который ответил на все ее вопросы.
«В Химкинском роддоме работают специалисты высочайшего класса — от главных врачей до докторов высшей категории. Их опыт и внимание — лучшая гарантия спокойствия будущих мам», — отметила старшая медицинская сестра Химкинской клинической больницы, депутат Надежда Смирнова.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.