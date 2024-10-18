Жительницам Подмосковья рассказали, что может спровоцировать появление рака молочной железы
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Курение и алкоголь могут спровоцировать у женщин рак молочной железы. Об этом рассказал главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Московской области, психиатр-нарколог Виталий Холдин.
«По данным исследований у курящих женщин риск возникновения рака в четыре раза выше, чем у некурящих. У бывших же курильщиц риск развития заболевания в два раза выше. Не менее опасен и алкоголь, который увеличивает риск развития рака молочной железы у тех женщин, которые постоянно употребляют алкогольные напитки даже в небольшом количестве», — рассказал врач.
По его словам, женщинам стоит проводить самодиагностику недуга и проходить чекапы организма, чтобы выявить рак на ранней стадии.
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