Жительницам Подмосковья рассказали, что может спровоцировать появление рака молочной железы

«По данным исследований у курящих женщин риск возникновения рака в четыре раза выше, чем у некурящих. У бывших же курильщиц риск развития заболевания в два раза выше. Не менее опасен и алкоголь, который увеличивает риск развития рака молочной железы у тех женщин, которые постоянно употребляют алкогольные напитки даже в небольшом количестве», — рассказал врач.