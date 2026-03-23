Жительницам Подмосковья стала доступна бесплатная диагностика ВПЧ

С 2026 года в Подмосковье жительницам в возрасте от 21 до 49 лет стала доступна бесплатная диагностика вируса папилломы человека, пройти ее можно в рамках репродуктивной диспансеризации в женской консультации. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Вирус папилломы человека протекает бессимптомно, обнаружить его можно только пройдя исследование. В этом году мы запустили в Подмосковье для женщин репродуктивного возраста бесплатную диагностику 14 самых опасных типов ВПЧ, провоцирующих развитие рака шейки матки», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Министр уточнил, что тест позволит выявить наличие инфекции, определить конкретный тип вируса. Это поможет врачам оценить потенциальные риски развития онкологических заболеваний. Записаться к врачу можно, в том числе, через региональный портал госуслуг «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.