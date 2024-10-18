Жительницу Мытищ задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по городскому округу Лобня задержали 41-летнюю жительницу Мытищ, которую подозревают в попытке сбыта наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе патрулирования территории для проверки документов полицейскими была остановлена гражданка, которая выходила из лесополосы вблизи ул. Физкультурной. При беседе с полицейскими женщина заметно нервничала и вела себя подозрительно, в связи с чем она была доставлена в территориальное подразделение», — сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В рюкзаке у женщины нашли три пакеты с наркотическим веществом, их вес составил около 1,5 килограмма. Она рассказала полицейским, что в одном из мессенджеров она нашла работу. По ее словам, ей нужно было забирать запрещенные вещества из определенных мест и заниматься их расфасовкой для дальнейшего сбыта.

В отношении нее возбудили уголовное дело по ст. 30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ, ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что более 52 тысяч преступлений зарегистрировали в Подмосковье с начала года.