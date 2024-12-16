Жительницу Владимирской области задержали за кражу денег у подмосковной пенсионерки

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области и УМВД России по Орехово-Зуевскому округу задержали 40-летнюю жительницу Владимирской области, которую подозревают в краже денег у 85-летней местной жительницы, ранее она уже была судима за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что женщина пришла в квартиру потерпевшей под видом работницы социальной службы и предложила заменить купюры старого образца. Когда пенсионерка принесла свои сбережения, аферистка сообщила, что ей необходимо отойти за договором и скрылась с деньгами. Сумма ущерба оценивается в 300 тысяч рублей.

Полицейским удалось установить личность подозреваемой в совершении преступления, ее задержали по месту временного проживания в Егорьевске. В отношении нее возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ, ей грозит домашний арест.

Ранее жительницу Подмосковья задержали за кражу денег у 91-летней пенсионерки.