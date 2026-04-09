ЖК «Театральный»: комфорт столичного жилья в Подмосковье

В Раменском городском округе активно возводится жилой комплекс «Театральный» — проект, который объединит преимущества городской жизни с уютом пригородной среды. По информации Министерства жилищной политики Московской области, строительство дома №2 вышло на финальную стадию.

На стройплощадке кипит работа: специалисты завершают облицовку вентилируемого фасада и цоколя, уже выполнено остекление витрин и входных групп, а фасадное освещение полностью готово. В подвальной части здания близится к завершению монтаж каркаса перегородок в технических помещениях. Здесь же установлены венткамеры и электрощитовые, идет устройство слаботочных систем и выполняются пуско‐наладочные работы.

Внутри здания тоже заметны существенные продвижения. В квартирах ведется кладка стен с последующей отделкой и установка дверей. В местах общего пользования и на лестничных клетках мастера укладывают керамогранит и обустраивают полы. Отделочные работы постепенно выходят на финишную прямую.

Особое внимание уделено инфраструктуре комплекса. На территории строящегося детского сада все отделочные работы уже завершены. Сейчас идет сборка мебели и технологическое оснащение помещений. Рядом смонтированы уличные игровые площадки. Параллельно ведется подготовка к благоустройству прилегающей территории и пуско‐наладочным работам оборудования. Детский сад рассчитан на 65 мест — это позволит обеспечить местами самых маленьких жителей комплекса рядом с домом.

