ЖК «Театральный парк» возводят в подмосковном Королеве

В подмосковном Королеве возводят ЖК «Театральный парк», девелопер ГК «Гранель» сейчас занимается строительством жилого корпуса № 26 и собственной развитой инфраструктуры в рамках комплексного развития территорий. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В рамках строительства новостройки рабочие завершают работы по устройству кровли и кладке межквартирных стен, прокладке магистралей отопления, холодного и горячего водоснабжения, благоустройству и другие. Помимо этого, на территории жилого комплекса возводят детский сад, рассчитанный на 107 мест, здесь ведутся работы по благоустройству прилегающей территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в следующем году.