Жуковская и Одинцовская больницы получили новые рентген-аппараты

Новые рентген-аппараты передали больницам Жуковского и Одинцово
Медучреждения Подмосковья получили еще два новых рентген-аппарата. Их передали больницам Жуковского и Одинцово, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.
Так, в Жуковской больнице новую технику установили в Центре травматологии и ортопедии, в Одинцовской больнице — в инфекционном отделении. На закупку аппаратов было выделено свыше 46,5 млн руб.
В общей сложности с начала этого года подмосковные учреждения здравоохранения получили уже 61 новый цифровой аппарат для рентген-диагностики.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал об оснащении областных больниц новым медоборудованием.