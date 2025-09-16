Жуковская и Одинцовская больницы получили новые рентген-аппараты

Медучреждения Подмосковья получили еще два новых рентген-аппарата. Их передали больницам Жуковского и Одинцово, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Так, в Жуковской больнице новую технику установили в Центре травматологии и ортопедии, в Одинцовской больнице — в инфекционном отделении. На закупку аппаратов было выделено свыше 46,5 млн руб.

В общей сложности с начала этого года подмосковные учреждения здравоохранения получили уже 61 новый цифровой аппарат для рентген-диагностики.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал об оснащении областных больниц новым медоборудованием.