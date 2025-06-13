Зоны для пикников обустроили в парках Химках

Зоны для проведения пикников обустроили в парках Химок, сообщили в администрации округа. Зоны для отдыха обустраивают и в лесах Подмосковья, рассказали до этого в Комитете лесного хозяйства Московской области.

Так, в Химках специальные зоны для пикников появились в парках Толстого, «Дубки», «Подрезково» и «Экоберег».

На таких участках установили беседки, столы и скамейки. Кроме того, доступны мангалы. Помимо этого, для поддержания чистоты вблизи каждой зоны есть урны.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход благоустройства лесопарка «Волкуша» в Лыткарино.