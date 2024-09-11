Рютте официально станет новым генсеком НАТО 1 октября

1 октября Марк Рютте официально станет новым генеральным секретарем НАТО, объявила в среду пресс-служба альянса. Об этом сообщило РИА Новости.

«Во вторник, 1 октября, подходит к концу срок Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО. Ему на смену придет бывший премьер Нидерландов Марк Рютте», — говорится в сообщении.

В штаб-квартире альянса в Брюсселе состоится официальная церемония передачи полномочий и первая пресс-конференция нового генерального секретаря.

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