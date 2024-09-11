Песков: Запад разрешит Киеву наносить удары по России с использованием дальнобойных ракет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждает, что Запад уже разрешил Киеву наносить удары по территории России с использованием дальнобойных ракет. Он отметил, что СМИ лишь официально закрепляют это решение, которое, по его мнению, уже принято. Об этом сообщил ТАСС.

«Скорее всего, конечно, все эти решения уже приняты. Это можно предположить с большой долей вероятности. В настоящий момент в СМИ просто ведется такая кампания информационная по формализации уже принятого решения», — говорится в сообщении.

Также Песков отметил, что Запад пытается дистанцироваться от украинского конфликта, но при этом лишь усиливает свою вовлеченность, несмотря на то, что это уже невозможно. По его словам, завершить конфликт мог бы отказ США от использования Украины для борьбы с Россией. Если Украине предоставят дальнобойные ракеты для ударов по территории РФ, Москва отреагирует соответственно.

Песков заявил, что массированные атаки дронами на территорию РФ наносят минимальный ущерб и что опасений по поводу влияния украинских атак БПЛА на энергоснабжение и поставки бензина в РФ нет.

Ранее сообщалось, что Блинкен и министр иностранных дел Великобритании прибыли в Киев.