10 часов и три ходатайства: в Париже завершился допрос Павла Дурова
Допрос Дурова в парижском суде длился почти десять часов
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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров вышел из здания суда в Париже после третьего допроса около 20:00 по парижскому времени (около 21:00 мск), передает корреспондент РИА Новости. Рядом с ним находились адвокаты.
Предпринимателя допрашивали почти десять часов.
Дуров отказался отвечать на вопросы представителей СМИ, сел в машину и уехал.
Как сообщает France-Presse, адвокаты Дурова подали ходатайства об отмене дела против него в Парижский апелляционный суд, а также иск о "приоритетном вопросе конституционности" в суды Франции и прошение о досудебном решении дела в Суд ЕС.
Ранее сообщалось о том, что Дуров опроверг слухи об уходе Telegram из России и обвинил СМИ в манипуляциях.