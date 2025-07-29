10 часов и три ходатайства: в Париже завершился допрос Павла Дурова

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров вышел из здания суда в Париже после третьего допроса около 20:00 по парижскому времени (около 21:00 мск), передает корреспондент РИА Новости. Рядом с ним находились адвокаты.

Предпринимателя допрашивали почти десять часов.

Дуров отказался отвечать на вопросы представителей СМИ, сел в машину и уехал.

Как сообщает France-Presse, адвокаты Дурова подали ходатайства об отмене дела против него в Парижский апелляционный суд, а также иск о "приоритетном вопросе конституционности" в суды Франции и прошение о досудебном решении дела в Суд ЕС.

Ранее сообщалось о том, что Дуров опроверг слухи об уходе Telegram из России и обвинил СМИ в манипуляциях.