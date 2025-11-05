«$150 млн на электронику для дронов»: итальянский холдинг передал ВСУ системы наведения и радары

Итальянский машиностроительный холдинг Leonardo перечислил $150 млн ВСУ, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Отмечается, что соответствующую информацию получили российские хакеры из группы PalachPro, которым удалось получить доступ к внутренней документации компании.

Согласно раскрытым данным, холдинг подписал ряд документов о сотрудничестве с украинскими предприятиями. Речь идет о поставках электронных компонентов и систем наведения для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Кроме того, через итальянского авиадиспетчера были переданы пять обзорных радиолокаторных систем.

Деловая активность Leonardo включает партнерские отношения с турецкой компанией Baykar, занимающейся производством беспилотников, а также с немецким концерном Rheinmetall, который производит комплектующие для танков.

Ранее военный эксперт Владимир Орлов заявил, что американская компания сорвала поставки оружия Украине на $1 млрд.