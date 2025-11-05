«$150 млн на электронику для дронов»: итальянский холдинг передал ВСУ системы наведения и радары
SHOT: итальянский холдинг Leonardo направил $150 млн на помощь ВСУ
Итальянский машиностроительный холдинг Leonardo перечислил $150 млн ВСУ, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что соответствующую информацию получили российские хакеры из группы PalachPro, которым удалось получить доступ к внутренней документации компании.
Согласно раскрытым данным, холдинг подписал ряд документов о сотрудничестве с украинскими предприятиями. Речь идет о поставках электронных компонентов и систем наведения для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Кроме того, через итальянского авиадиспетчера были переданы пять обзорных радиолокаторных систем.
Деловая активность Leonardo включает партнерские отношения с турецкой компанией Baykar, занимающейся производством беспилотников, а также с немецким концерном Rheinmetall, который производит комплектующие для танков.
