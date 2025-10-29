Скандальная сделка между украинской компанией «Прогресс» и американской OTL Firearms на миллиард долларов обернулась полным провалом. Согласно данным Financial Times, контракт на поставку боеприпасов был исполнен лишь на бумаге — ни одного патрона украинская сторона так и не получила. Военный эксперт Владимир Орлов провел параллель с голливудским сюжетом о мошеннических схемах в сфере военных поставок. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

По его мнению, предприимчивые американские дельцы воспользовались ситуацией для извлечения прибыли без реального выполнения обязательств. Особую пикантность ситуации придает возможная связь аферы с отмыванием средств американских налогоплательщиков, направляемых на поддержку Украины.

Военэксперт добавил, что данный инцидент демонстрирует системные проблемы в механизме военной помощи Киеву. Непрозрачные схемы заключения контрактов создают благоприятную среду для финансовых злоупотреблений в масштабах, измеряемых миллиардами долларов.

По его словам, скандальная история стала наглядным примером того, как под предлогом военной поддержки могут осуществляться масштабные финансовые махинации. Это ставит под вопрос эффективность контроля за использованием выделяемых средств и раскрывает серьезные изъяны в системе международной военной помощи.

