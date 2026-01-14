«174 км/ч вместо 90»: губернатор Новосибирской области получил десятки штрафов на служебном Mercedes

Служебный автомобиль губернатора Новосибирской области Андрея Травникова регулярно фиксируется камерами за грубые нарушения правил дорожного движения (ПДД), передает URA.RU со ссылкой на телеграм-канал Mash Siberia.

По информации источника, только за 2025 год на Mercedes-Benz S-класса, закрепленный за главой региона, было наложено 29 административных штрафов на общую сумму 71 250 руб. Наиболее частым нарушением стало превышение скорости на 60 км/ч и более.

При этом отмечается, что в условиях снега и нерасчищенных дорог губернаторский автомобиль передвигается аккуратно. Однако общая статистика нарушений вызывает вопросы.

В 2024 году ситуация была еще более серьезной: на машину было выписано 133 штрафа на сумму около 150 тыс. руб. Самые распространенные нарушения тогда — превышение скорости на 40-60 км/ч.

Помимо этого, в 2024 году были зафиксированы случаи несоблюдения дорожной разметки, проезда на запрещающий сигнал светофора и выезда на полосу для маршрутного транспорта.

В одном из самых резонансных эпизодов служебный Mercedes двигался со скоростью 174 км/ч на участке дороги, где разрешенная скорость составляет 90 км/ч.

