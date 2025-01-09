19FortyFive: угрозы Трампа по Украине не подействуют на Путина

В статье, опубликованной на портале 19FortyFive, Аркадий Мошес, возглавляющий программу российских исследований в Финском институте международных отношений, выразил мнение, что угрозы, которые может выдвинуть избранный президент США Дональд Трамп в адрес российского лидера Владимира Путина в контексте урегулирования конфликта на Украине, не принесут ожидаемого результата.

Накануне представитель избранного президента США по вопросам Украины Кит Келлог сообщил, что американский лидер не собирается идти на компромисс в отношении украинского кризиса.

«Словесное давление на Путина со стороны Белого дома не принесет никаких плодов», — дал прогноз Мошес.

По мнению Мошеса, чтобы санкции стали для России «невыносимо болезненными», они должны быть гораздо более строгими. Однако он также отметил, что такие меры повлекут за собой значительные экономические потери для западных стран, в том числе и США.

Ранее было объявлено, что Трамп рассчитывает разрешить украинский конфликт в течение ближайших шести месяцев.