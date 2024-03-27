27 марта в России отмечается День войск Национальной гвардии

Глава государства поблагодарил специалистов за мужество и верность России, а также за вклад в защиту суверенитета.

«Рад поздравить всех военнослужащих, сотрудников, гражданский персонал Росгвардии и, конечно, ветеранов с профессиональным праздником», — сказал Путин.

Как отметил российский президент, Росгвардия занимается решением значимых государственных задач, борется с терроризмом и преступностью, а также охраняет значимые стратегические объекты на территории государства.

Росгвардия представляет собой федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности Войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере оборота оружия, в сфере частной охранной деятельности, в сфере частной детективной деятельности и в сфере вневедомственной охраны. Ведомство было создано на основе Внутренних войск МВД России в апреле 2016 года.

Ранее Путин сообщил, что Росгвардия обеспечила безопасность на выборах президента России, которые проходили с 15 по 17 марта 2024-го года.