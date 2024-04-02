С начала года в ЛНР нашли более 250 взрывоопасных предметов

В ЛНР с начала 2024-го года специалисты МЧС РФ обнаружили 258 взрывоопасных предметов на площади более 36 гектаров. Об этом ведомство сообщило во вторник, 2 апреля.

В сообщении говорится, что сотрудники МЧС особое внимание уделяют дорогам, мостам, сельхозугодиям, линиям электропередач, газопроводам и водоводам.

Территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей стали частью России в результате референдумов, прошедших в этих регионах в сентябре 2022 года.

По итогам обработки 100% протоколов за вхождение ЛНР в состав РФ проголосовали 97,93% жителей республики при явке 92,6%.

ВСУ регулярно обстреливают новые территории РФ. Кроме того, ФСБ информирует о предотвращении терактов в ДНР и ЛНР. Обычно террористы действуют по наводке спецслужб Украины.

31 марта специалисты международного противоминного центра Министерства обороны России обнаружили схрон с боеприпасами и минами западного образца в ЛНР. Их при отходе с территорий оставили ВСУ.

Ранее мы сообщали, что в результате взрыва в Старобельске ЛНР погиб замруководителя ГУ ЛНР «Центр по обслуживанию образовательных организаций» Валерий Чайка.