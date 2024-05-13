А братушки ли они?: жена президента Сербии Александра Вучича Тамара радушно приняла в Белграде Елену Зеленскую
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Супруга сербского лидера Александра Вучича Тамара встретилась в Белграде с женой президента Украины Владимира Зеленского Еленой, сообщает местное государственное новостное агентство ТАНЮГ.
Отмечается, что встреча проходила в ректорате Университета в Белграде в теплой, дружеской обстановке в присутствии министров иностранных дел Сербии и Украины. Зеленская и Вучич также подписали ряд соглашений о сотрудничестве двух стран в сфере образования.
«Было подписано соглашение о научном, образовательном и культурном сотрудничестве между белградским университетом и Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко», — приводится в сообщении.
Помимо этого, Зеленская и Вучич посетили городскую библиотеку и побывали в Белградской крепости, прогулявшись по прилегающему к ней Калемегданскому скверу.
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