Сатаристический ролик, где Владимир Зеленский сравнивает себя с королем, насмешил пользователей, в том числе и граждан России. Видео разошлось по Сети, вероятно, подняв настроение многим зрителям.

На ролике Зеленский посмотрел церемонию инаугурации Владимира Путина, а затем примерил на себя мантию и корону. Как известно, выборы в режиме военного положения на Украине не проводят, что не позволяет заменить Зеленского на посту. Это одна из причин, почему лидер Киевского режима возомнил себя правителем. Однако пришло время возвращаться к суровой реальности: мечты были прерваны звонком американского президента Джо Байдена.

«Отмена выборов не сделала тебя королем. Ты все еще слуга урода», — говорится в ролике.

Фото: [ t.me / rt_russian ]

Напомним, Владимир Путин переизбирался на пятый срок президентства. Официальная церемония инаугурации прошла 7 мая 2024 года. В ходе мероприятия была принята традиционная президентская присяга, которую подтвердил председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин.

Ранее сообщалось, что в США задумались над заменой Зеленского.