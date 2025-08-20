А силенок хватит? 10 стран Европы хотят отправить войска на Украину

Государства Европы, в том числе Великобритания и Франция, рассматривают возможность размещения своих военных сил на территории Украины в качестве меры по обеспечению безопасности, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

Однако, по информации, полученной накануне из Белого дома, Соединенные Штаты не собираются напрямую участвовать в операции. Максимум, что они могут сделать, — это оказать поддержку с воздуха.

В ходе встречи, состоявшейся 19 августа, были рассмотрены подробности планируемой операции. В частности, обсуждались вопросы, связанные с количеством задействованных сил, организацией их перемещения и выбором мест для размещения.

«Европейские лидеры активно прорабатывают вопрос размещения военных контингентов на территории Украины. Около десяти стран выразили готовность присоединиться к этой инициативе, которая рассматривается как часть будущего плана мирного урегулирования», — приводится в материале агентства.

Ранее президент США Дональд Трамп раскрыл имена членов его команды, которые будут вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.