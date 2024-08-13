Аббас на встрече с Путиным заявил, что Палестина не смирится с экспатриацией населения

Палестинские власти не смирятся с экспатриацией своего населения из Сектора Газа, Западного берега реки Иордан и Иерусалима, заявил президент Палестины Махмуд Аббас на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Аббас выразил надежду на то, что народ Палестины исполнит свою мечту о создании собственного государства при поддержке России, дружба с которой связывает ближневосточную страну уже десятилетия.

При этом он отметил, что ООН провалила работу по созданию палестинского государства, испытывая давление со стороны США.

Палестинский лидер рассказал, что с начала обострения конфликта с Израилем в октябре прошлого года погибли более 40 тысяч палестинцев, еще 80 тысяч были ранены, а 15 тысяч пропали без вести.

Ранее сообщалось, что российско-палестинские переговоры стартовали в резиденции Владимира Путина в Ново-Огареве.