В резиденции Путина в Ново-Огареве стартовали переговоры с палестинским лидером

Сегодня, 13 августа, начались официальные переговоры между Владимиром Путиным и прибывшим в Россию лидером Палестины Махмудом Аббасом. Об этом сообщил ТАСС.

Двум сторонам переговоров предстоит обсудить между собой как вопросы двустороннего сотрудничества, так и текущую обстановку на Ближнем Востоке. В частности, будет затронута тема убийства Израилем Исмаила Хании, главы политбюро движения ХАМАС. Планируется, что главы государств поговорят о гуманитарной катастрофе в секторе Газа.

Со стороны России в переговорах будут принимать участие глава МИД Сергей Лавров, заместитель начальника Генштаба Игорь Костюков, руководитель Министерства труда Антон Котяков и так далее. От Палестины будут присутствовать посол данной страны в РФ, глава национальной Службы общей разведки, а также министр по гражданским делам.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин провел совещание Совета Безопасности РФ. Основной его темой стало противодействие терроризму.