Сотрудница УВКБ ООН погибла в результате авиаударов Израиля

Вместе с ней скончался контрактный работник организации. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на заявление представительства управления в республике.

При ракетном ударе Израиля по одному из населенных пунктов в Ливане погибли два сотрудника Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ)

Согласно заявлению ведомства, погибшими оказались сотрудница агентства Дина Дарвиш и ее младший сын. Израильская ракета попала в дом, где жили члены этой семьи. Двое из них скончались на месте происшествия.

Мужа Дины и ее второго сына удалось спасти. Медицинские сотрудники оказали им всю необходимую помощь. УВКБ ООН выражает глубокую скорбь и возмущение в связи с гибелью сотрудников.

Ранее в Генштабе Израиля заявили о начале военной операции в Ливане.