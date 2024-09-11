ABC News вопреки правилам оставляет микрофон Харрис включенным во время речи Трампа, позволяя ей перебивать оппонента

Американский телеканал ABC News, который ведет прямую трансляцию дебатов кандидатов в президенты США, вопреки существующим правилам, не отключает микрофон Камалы Харрис во время речи оппонента Дональда Трампа.

В результате происходящего вице-президент США имеет возможность часто перебивать Трампа, мешая зрителям спокойно слушать его речь.

В США начался первый раунд предвыборных теледебатов кандидатов на пост главы Белого дома: миллиардера Дональда Трампа и действующего вице-президента страны Камалы Харрис. Трансляцию ведет Телеграм-канал РИА Новости: США.

Ранее Трамп заявил на дебатах, что при Харрис США превратятся в Венесуэлу на стероидах, мир ждет Третья мировая война.