Политолог Лабахуа считает, что 99% населения Абхазии не мыслят себя вне России

По словам политолога Виталия Лабахуа, оппозиция в Абхазии желает собственной власти, ее лидеры мечтают надеть треуголку Наполеона и рулить страной, мечтают о том, что все денежные потоки станут через них и они станут местными султанами. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что в целом интересы простого населения их мало интересуют, как и то, что их действия разрушают государственность Абхазии, а также тот вектор развития и добрососедства, который был налажен с Москвой.

Ранее сообщалось, что Абхазия попросила Россию возобновить соцвыплаты и софинансирование зарплат.