«Абсолютное безумие»: Tomahawk развяжут четвертую мировую, что будет термоядерной

Поставки ракет Tomahawk в Киев могут спровоцировать войну, которую уже называют четвёртой мировой. Третьей мировой войной ЦРУ называло холодную войну. Единственный вопрос заключается в том, продолжится ли эскалация и перейдёт ли она в следующую фазу, — заявил американский журналист Алекс Джонс в интервью известному телеведущему Такеру Карлсону.

По его мнению, НАТО предпринимает различные действия, чтобы вовлечь США в полномасштабный конфликт, утверждая, что Россия готовится напасть на Европу, что он считает «абсолютным безумием».

«Вовсю идет подготовка операций под ложным флагом, которые затем будут приписаны России в качестве предлога для активации соответствующих статей НАТО, что сделает ее стороной конфликта, а вместе с ней и США, которые все еще являются членом альянса», — подчеркнул Джонс.

Он предупредил, что такая война быстро перейдёт в термоядерную.

