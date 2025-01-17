Абвгдейка какая-то: Байден запутался в словах, описывая свой разговор с Путиным

Уходящий глава Белого дома Джозеф Байден продолжает быть верен себе, показывая, что в 84 года быть президентом такой супердержавы, как США, непосильный труд для человека его возраста. И поэтому случиться может всякое. И в самый неподходящий момент.

Как передает телеканал CNN, в ходе церемонии прощания с главнокомандующим Министерства обороны США, которая состоялась накануне в Пентагоне, президент США Джо Байден неожиданно потерял нить повествования, описывая телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. В результате его речь превратилась в набор несвязных фраз.

«Я говорил с ним по телефону. Я говорил… он говорил… он хотел, чтобы мы были Финляндией Европы. Я указал ему в то время, что… в самом деле… вы не только получите Финляндию в Европе, но получите финляндизацию… из Европы. Вы увидите, как Европа присоединяется к НАТО», — сказал Байден.

Однако американский лидер не стал уточнять, когда именно могла состояться беседа с российским коллегой, о которой он говорил.

Ранее сообщалось, что Байден напрочь забыл пол родившегося у его внучки Наоми ребенка.